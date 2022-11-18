İran Dünya Kupası'nda var mı? İran Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, İran Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? İran Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, İran Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

ABD - İran Dünya Kupası maçı ne zaman? ABD İran maçı ne zaman, saat kaçta? İran ABD maçı ne zaman?

Çin Elçisi: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorununu Çözmeye Yardımcı Olmaz

İran Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, İran Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? İran Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, İran Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

İRAN DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

İran 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda H grubunda yer alan İran'ın gruptaki rakipleri Galler, ABD ve İngiltere'dir. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?