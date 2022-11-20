İran Dünya Kupası kadrosu 2022! İran dünya kupası kadrosunda kimler var? İran milli takımı kadrosu!

İran Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında İran geliyor. İran aday kadrosu isimleri! İran milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, İran dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, İran 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

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İran Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında İran geliyor. İran aday kadrosu isimleri! İran milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, İran dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, İran 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

İRAN DÜNYA KUPASI KADROSU

İran 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini

Savunma: Sadegh Moharrami, Ehsan Hajsafi, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Abolfazl Jalali, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani

Orta saha ve Forvetler: Saeid Ezatolahi, Vahid Amiri, Saman Ghoddos, Ahmad Nourollahi, Ali Karimi, Rouzbeh Cheshmi Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi, Karim Ansarifard, Mehdi Torabi, Ali Gholizadeh, Sardar Azmoun

İRAN MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Ekvador millî futbol takımı, Ekvador'u ulusal karşılaşmalarda temsil eden futbol takımıdır. Geçmişte çok zayıf bir takım olan Ekvador millî takımı son zamanlarda atağa geçti.