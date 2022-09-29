İran'da, başörtüsünü tam kapatmadığı için gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünün ardından başlayan eylemler devam ediyor. Peki, İran'da saç bayrak anlamı nedir?

İran'da saç bayrak anlamı nedir? İran'da, başörtüsünü tam kapatmadığı için gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünün ardından başlayan eylemler devam ediyor. Peki, İran'da saç bayrak anlamı nedir? İşte detaylar...

İRAN'DA SAÇ BAYRAK NEDİR?

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından dövülerek öldürülen Mahsa Amini tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler, Mahsa Amini'nin ölümüne sosyal medya hesaplarından saç şeklinde bayrak görseli paylaşarak tepki gösterdi.

GÖSTERİLERDE 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleşen ve her geçen gün dozu artan protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti. Protestolarda, "ahlak polisine ölüm", "kadınlar, yaşam, özgürlük" sloganları duyuldu. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

SAÇ ŞEKLİNDEKİ BAYRAĞI PAYLAŞTILAR

Ünlü isimler de Mahsa Amini'nin öldürülmesine, yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Birçok ünlü, olayın sembolü haline gelen saç şeklindeki bayrağı paylaşarak genç kadının ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

İşte o paylaşımlar;

SAÇ BAYRAK NEDİR?

Yerli Gölge anlamına gelen 'Ombre Indigène' isimli bu çalışma, Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'ın 2008 yılında tamamladığı bir eserdir.

Edith Dekyndt bu bayrakta kullandığı saçları, Fransa'nın Martinik ilindeki Diamant sahilinde kayaların arasından bulduğu saçlarla yapmış. Diamant sahilinde, 19. yüzyılın başlarında 100 Afrikalı köleyi gizlice getiren bir tekne tamamen yok edilmişti.