İran'da Muhafazakar Kadınlar Başörtüsü Yasasını Desteklemek İçin Gösteri Düzenledi

İran'ın Kum kentinde yüzlerce muhafazakar kadın, zorunlu başörtüsü yasasını desteklemek ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etmek için 'kefenli' gösteri düzenledi. Göstericiler, 'Başörtüsünü seviyorum', 'Başörtüsü kadının iffeti, toplumun izzetidir' ve 'Kur'an kırmızı çizgimizdir' yazılı pankartlar taşıdı.

İran'ın Kum kentinde yüzlerce muhafazakar kadın, zorunlu başörtüsü yasasını desteklemek ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları protesto etmek için "kefenli" gösteri düzenledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kum kentinde yüzlerce kadın Kudüs Camisi'nden Masume Türbesi'ne yürüdü.

Bir grup kadının kefen giyindiği protestoda göstericiler, "Başörtüsünü seviyorum", "Başörtüsü kadının iffeti, toplumun izzetidir" ve "Kur'an kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar taşıdı.

İran'da geçen yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Mahsa Emini gösterileri sonrasında zorunlu başörtüsü yasasında değişiklik yapılması gündeme gelmişti. Bu konuda hazırlanan yeni yasa tasarısı, bir süredir İran Meclisi Hukuk Komisyonunda görüşülüyordu.

Tasarının Mecliste görüşülmeden komisyona havale edilmesi ve içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmaması tartışmalara yol açtı.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu.