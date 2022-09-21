İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren ve hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı. Polisler, Amini'nin bir anda rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğin söylese de ülkedeki aktivistler buna inanmadı. Peki, İran'da isyan mı çıktı? İran'da neler oluyor?

İran'da isyan mı çıktı? İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren ve hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı. Polisler, Amini'nin bir anda rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğin söylese de ülkedeki aktivistler buna inanmadı. Peki, İran'da isyan mı çıktı? İran'da neler oluyor? İşte detaylar...

İRAN'DA İSYAN MI ÇIKTI?

İran'da ahlak polislerinin Mahsa Amini'yi öldürmesinin ardından başlayan protestolar şiddetini artırıyor. İran'da kadınlar ilk olarak saçlarını keserek Amini'nin ölümüne tepki göstermişti. Halk daha sonra sokaklara dökülerek İran'daki rejimi protesto ediyor. Şiddeti artan protestolarda halk ''İslam Cumhuriyeti istemiyoruz'' sloganları atıyor.

''İSLAM CUMHURİYETİ İSTEMİYORUZ''

İran'da gösterilerin artması ile halk ve polisler karşı karşıya geldi. Sokak eylemleri ve sloganlar ile gösterilerini sürdüren halka destek günden güne artıyor. Halk, İran'ın dini lideri Humeyni'yi istemediğini söylüyor. Göstericiler ''İslam Cumhuriyeti istemiyoruz'' diyerek tepkilerini ortaya koyuyor.

SAÇ KESME EYLEMİ

Mahsa'nın ölümünü protesto için ise başta İran olmak üzere dünyanın dört bir yanında kadınlar saç kesme eylemi yapmıştı. İranlı aktivist Masih Alinejad Twitter paylaşımda, "İranlı kadınlar, Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesini protesto etmek için saçlarını keserek öfkelerini gösteriyor. Bu cinsiyet ayrımcılığı rejiminden bıktık" ifadelerini kullanmıştı. Halk sembolik olarak meydanlarda saçtan yapılmış bir sancak gezdiriyor.