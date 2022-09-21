İran'da isyan mı çıktı? İran'da ne oluyor? 2022 İran gündeminde ne oluyor? #IranProtests

İran'da ahlak polislerinin Mahsa Amini'yi öldürmesinin ardından başlayan protestolar şiddetini artırıyor. İran'da kadınlar ilk olarak saçlarını keserek Amini'nin ölümüne tepki göstermişti. Şimdi ise İran'da hareketli günler yaşanıyor. İran'da isyan mı çıktı? İran'da ne oluyor? 2022 İran gündeminde ne oluyor?

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından halk ayaklandı. Polisi protesto eden vatandaşların sayısı artmaya başladı. Vatandaşlar ise İran'da isyan mı çıktı? İran'da ne oluyor? Sorusunun yanıtını arama motorlarında aratıyor. İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren ve hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı. Bunun ardından merak edilenler arasında İran'da isyan mı çıktı? İran'da ne oluyor? 2022 İran gündeminde ne oluyor? Soruları yer alıyor.

İRAN'DA İSYAN MI ÇIKTI?

İran'da ahlak polislerinin Mahsa Amini'yi öldürmesinin ardından başlayan protestolar şiddetini artırıyor. İran'da kadınlar ilk olarak saçlarını keserek Amini'nin ölümüne tepki göstermişti. Halk daha sonra sokaklara dökülerek İran'daki rejimi protesto ediyor. Şiddeti artan protestolarda halk ''İslam Cumhuriyeti istemiyoruz'' sloganları atıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya giren ve hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından ülkede protestolar başlamıştı. Polisler, Amini'nin bir anda rahatsızlandığını ve bilincini kaybettiğin söylese de ülkedeki aktivistler buna inanmadı. İran'da gösterilerin artması ile halk ve polisler karşı karşıya geldi. Sokak eylemleri ve sloganlar ile gösterilerini sürdüren halka destek günden güne artıyor. Halk, İran'ın dini lideri Humeyni'yi istemediğini söylüyor. Göstericiler ''İslam Cumhuriyeti istemiyoruz'' diyerek tepkilerini ortaya koyuyor.Vatandaşlar, Mahsa Amini'nin ölümünü protesto etmek amacıyla saçlarını kesti. Halk sembolik olarak meydanlarda saçtan yapılmış bir sancak gezdiriyor.