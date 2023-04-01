İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan şehrinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer şimdiye kadar olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu. Peki, İran'da deprem mi oldu? Bugün İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İran'da depremde kaç kişi öldü, ölü var mı?

Komşu ülke İran'da korkutan bir deprem meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Parsiyan şehri olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.27'de kaydedildi. Peki, İran'da deprem mi oldu? Bugün İran'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İran'da depremde kaç kişi öldü, ölü var mı?

İRAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Parsiyan'ın yanı sıra Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nı da sallayan depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade yaptığı açıklamada, şimdiye kadar deprem bölgesinden herhangi bir hasar rapor edilmediğini belirtti.