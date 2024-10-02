İran askeri gücü ne, İran ordusu güçlü mü, dünyada kaçıncı sırada?

İran Silahlı Kuvvetleri'nin 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca Asker sayısı bakımından Dünya'da 13.büyük güçtür. Ortadoğu askerî güçler sıralamasında ise 3.sırada bulunmaktadır. Peki, İran askeri gücü ne, İran ordusu güçlü mü, dünyada kaçıncı sırada?

İRAN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri İran'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. İran Ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Kolluk Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca Asker sayısı bakımından Dünya'da 13.büyük güçtür. Ortadoğu askerî güçler sıralamasında ise 3.sırada bulunmaktadır.

Silahlı kuvvetlerin tüm güçleri Genel Karargâh komutası altındadır. Silahlı kuvvetlerin, lojistik finansman planlamasından Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı sorumludur ki bakanlık askerî operasyon komutası ile ilgili değildir.

İran Kara Kuvvetleri Envanteri

Tanklar: 1.650

Zırhlı Savaş Araçları: 2.215

Kundağı Motorlu Silahlar:b440

Çekili Topçular: 2.188

Çoklu Roketatarlar:b1.533

İran Hava Kuvvetleri Envanteri

Toplam Uçaklar: 505

Av-Önleme Uçakları: 150

Saldırı Uçakları: 158

Nakliye Uçakları: 192

Eğitim Uçakları: 101

Helikopterler: 145

Saldırı Helikopterleri: 12

İnsansız Hava Araçları: 55

İran Hava Savunma Kuvvetleri Envanteri

HAWK Füze Bataryası: 15

SA-2 Füze Sistemi: 12

SA-5 Füze Sistemi: 4

Raiper Füze Rampası: 30

RBS-70 Füze Rampası: 50

Tigercat Füze Rampası: 15

İran Deniz Kuvvetleri Envanteri:

Toplam Donanma Gücü: 398

Uçak Gemisi:0

Fırkateyn: 6

Destroyer: 5

Korvert: 3

Denizaltı: 33

Sahil Güvenlik Botu: 230

Mayın Gemileri: 10