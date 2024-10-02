İran askeri gücü ne, İran ordusu güçlü mü, dünyada kaçıncı sırada?
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri İran'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. İran Ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Kolluk Kuvvetleri'nden oluşmaktadır. İran askeri gücü ne, İran ordusu güçlü mü, dünyada kaçıncı sırada?
İran Silahlı Kuvvetleri'nin 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca Asker sayısı bakımından Dünya'da 13.büyük güçtür. Ortadoğu askerî güçler sıralamasında ise 3.sırada bulunmaktadır. Peki, İran askeri gücü ne, İran ordusu güçlü mü, dünyada kaçıncı sırada?
İRAN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri İran'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. İran Ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Kolluk Kuvvetleri'nden oluşmaktadır.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca Asker sayısı bakımından Dünya'da 13.büyük güçtür. Ortadoğu askerî güçler sıralamasında ise 3.sırada bulunmaktadır.
Silahlı kuvvetlerin tüm güçleri Genel Karargâh komutası altındadır. Silahlı kuvvetlerin, lojistik finansman planlamasından Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı sorumludur ki bakanlık askerî operasyon komutası ile ilgili değildir.
İran Kara Kuvvetleri Envanteri
Tanklar: 1.650
Zırhlı Savaş Araçları: 2.215
Kundağı Motorlu Silahlar:b440
Çekili Topçular: 2.188
Çoklu Roketatarlar:b1.533
İran Hava Kuvvetleri Envanteri
Toplam Uçaklar: 505
Av-Önleme Uçakları: 150
Saldırı Uçakları: 158
Nakliye Uçakları: 192
Eğitim Uçakları: 101
Helikopterler: 145
Saldırı Helikopterleri: 12
İnsansız Hava Araçları: 55
İran Hava Savunma Kuvvetleri Envanteri
HAWK Füze Bataryası: 15
SA-2 Füze Sistemi: 12
SA-5 Füze Sistemi: 4
Raiper Füze Rampası: 30
RBS-70 Füze Rampası: 50
Tigercat Füze Rampası: 15
İran Deniz Kuvvetleri Envanteri:
Toplam Donanma Gücü: 398
Uçak Gemisi:0
Fırkateyn: 6
Destroyer: 5
Korvert: 3
Denizaltı: 33
Sahil Güvenlik Botu: 230
Mayın Gemileri: 10