İran ajanı kendini kamyonetin altına bağlayarak hapisten kaçtı! İngiltere teyakkuzda

İran ajanlığıyla suçlanan 21 yaşındaki terör zanlısı Daniel Abid Halife, Londra'daki Wandsworth cezaevinden firar etti. İngiliz güvenlik güçleri, genç terör zanlısının bulunması için seferberlik başlatırken bir dönem İngiliz Ordusunda da görev yapan Halife'nin kaçışıyla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

İran ajanlığıyla suçlanan terör zanlısı eski asker Daniel Abid Halife Çarşamba günü Londra'daki Wandsworth cezaevinden firar etti ve hala bulunamadı. İngiliz güvenlik güçleri 21 yaşındaki terör zanlısının bulunması için adeta seferberlik başlatırken, bir dönem İngiliz Ordusunda görev yapan askerin kaçışıyla ilgili bilinmeyen detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

KENDİNİ KAMYONETİN ALTINA BAĞLADI

Kaçak tutuklunun, çalıştığı cezaevi mutfağından aşçı üniforması ile çıkmayı başardığı, kendisini bir tedarik kamyonetinin altına bağlayarak cezaevi dışına çıktığına inanılıyor. Adalet Bakanı Alex Chalk, firar fark edilince kamyonetin durdurulup arandığını ve aracın altında Halife'nin kullandığı iplerin bulunduğunu söyledi.

ECZANELERE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

Terör zanlısının aracın altında kaçması nedeni ile yüzünde yanıklar olabileceğini belirten yetkililer eczanelere uyarı yazısı gönderdi. İngiliz polisi bugün Londra'nın göbeğinde yer alan Richmond Park'ı kapatarak arama yaparken, İngiliz medyası Halife'nin saklanmak için orduda kazandığı yeteneklerini kullandığını yazdı. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde polisin parkın kapısında nöbet tuttuğu ve çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birleşik Krallık çapında tüm hava ve deniz limanları alarma geçirilirken, terör zannıyla tutuklu bulunan bir kişinin neden Wandsworth gibi aşırı kalabalık ve en yüksek güvenlik kategorisinde olmayan bir cezaevinde tutulduğu da sorgulanıyor. Adalet Bakanı bu konuda da bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Dailymail gazetesi mahkumun kaçışını grafiklerle anlattı

ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Medyaya yansıyan CCTV görüntülerinde zanlının kaçmak için kullandığı kmayonetin hapishaneden sadece 200 metre uzaktaki bir yerleşim yerinde ilerlerken görülüyor ancak görüntülerde Halife'nin kaçtığına dair bir işaret yok. Bu da onun Hapishane kapısından çıktıktan hemen sonra araçtan atlamış olabileceğini akla getiriyor.

NASIL TUTUKLANMIŞTI?

Şu anda 21 yaşında olan Daniel Abid Halife 2019 yılında gönüllü olarak İngiltere silahlı kuvvetlerine katılmış ve Stafford bölgesindeki Beacon Kışlası'nda eğitimini sürdürürken, bu yıl 2 Ocak tarihinde sahte bir bomba ihbarı sonrasında ortadan kaybolmuştu. Bir kaç hafta sonra, 26 Ocak tarihinde tutuklanan Halife 28 Ocak günü Londra'daki Wandsworth cezaevine yollanmıştı. Halife'nin yargılanmasına, "düşmana faydalı olabilecek bilgi toplamaya çalışmak" ve "terör eylemi hazırlığı yapmak" gibi suçlamalarla, Terörle Mücadele Yasası ve Devlete Ait Gizli Bilgileri Sızdırma yasalarına dayanılarak 13 Kasım'da devam edilecekti. Daha önceki bir duruşmada Halife, Savunma Bakanlığı'na ait personel bilgilerin tutulduğu sistemden kişisel bilgi edinmeye çalışmakla suçlanmıştı. Halife kendisine yönelik bütün suçlamaları Temmuz ayındaki bir duruşmada reddetmişti.