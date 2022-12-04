Mahsan Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesinin ardından protestolarla yangın yerine dönen İran'da tarihi bir karara imza atıldı. İran ahlak polisi birimi kapatıldı mı? İran'daki protestolarda son durum ne? soruları gündeme geliyor. İran ahlak polisi birimi kapatıldı mı? İran'daki protestolarda son durum ne? sorularına yanıt aranıyor. Peki, İran ahlak polisi birimi kapatıldı mı? İran'daki protestolarda son durum ne?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktanprotesto gösterileri devam ediyor. Ardından, İran ahlak polisi birimi kapatıldı mı? İran'daki protestolarda son durum ne? soruları gündeme gelmeye başladı. İran ahlak polisi birimi kapatıldı mı ve İran'daki protestolarda son durum ne olduğu merak ediliyor. İran ahlak polisi birimi kapatıldı mı? İran'daki protestolarda son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

İRAN AHLAK POLİSİ BİRİMİ KAPATILDI MI?

Mahsan Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesinin ardından protestolarla yangın yerine dönen İran'da tarihi bir karara imza atıldı. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını açıkladı. Zorunlu başörtüsü uygulaması konusunda da yasal bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirten Muntazeri, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi. Gösteriler 3'üncü ayına girerken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını açıkladı. İranlı yetkililerden, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını duyuran Muntazeri, bir gazetecinin, "Neden ahlak polisliği kaldırıldı?" sorusuna ise, "Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte nerede ve kimler tarafından kurulduysa öyle kaldırıldı. Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız" şeklinde cevap verdi.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM NE?

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkede Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan 'zorunlu başörtüsü' protestoları devam ederken, başörtüsü konusunda da çalışma başlattıklarını söylemişti. Muntazeri, İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını belirterek, "Anayasaya bağlı kalarak karar alacağız. Çalışmalar 15 gün içerisinde sonuçlanacaktır" dedi.

PROTESTOLARDA 200'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi, protestolarda şu ana kadar aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.