İran: ABD'nin Müslüman Milletlere Hiç Merhameti Yok

TAHRAN, 4 Nisan (Xinhua) — Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde bu açıklamaları yapan Reisi, bu dış gücün sadece kendi çıkarları ve hegemonik hedefleri peşinde olduğunun aşikar hale geldiğini söyledi. Ülkesinin Irak'ın birliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve bölgesel ve uluslararası konumunu geliştirmesini desteklediğini söyleyen Reisi, Irak'taki herhangi bir güvenlik sorununun tüm bölgeye zarar vereceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, Iraklı mevkidaşına, İran ile Irak arasındaki "kardeş ve dostane" ilişkilerin kapsamının sadece iki komşu olmanın ötesine geçtiğini söyledi. Diğer yandan Irak Cumhurbaşkanı, istikrar ve güvenliğin yüksek öncelikli olduğu bölgede zorlukların üstesinden gelmek için İran ile ikili işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı. Salih, bölgesel krizlerin dış müdahale olmaksızın yalnızca bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğini söyledi.

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Xinhua / Genel