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İran - ABD maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 İran - ABD maçı TRT 1'de değil mi? İran - ABD maçı TRT 1'de mi TRT Spor'da mı?

Gündem Haberleri

İran - ABD maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 İran - ABD maçı TRT 1'de değil mi? İran - ABD maçı TRT 1'de mi TRT Spor'da mı?

Bugün 2022 Dünya Kupası B grubu İran-ABD maçı oynanacak. Merakla beklenen maçı HD canlı izlemek isteyen seyirciler maçı TRT 1 yayın akışında göremedi. Bunun akabinde, İran - ABD maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 İran - ABD maçı TRT 1'de değil mi? İran - ABD maçı TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? araştırması yapılıyor. Peki, İran - ABD neden yok? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İran - ABD maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 İran - ABD maçı TRT 1'de değil mi?

İran - ABD maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

İran - ABD maçı TRT Spor'da ekranlara gelecek.

Bu akşamki İran - ABD maçı TRT 1'de değil TRT Spor'da yayınlanacaktır. TRT 1'de bugün "Yürek Çıkmazı" dizisi ekranlara gelecek. Diziden dolayı maç TRT Spor'da yayınlanacaktır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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