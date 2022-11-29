Bugün 2022 Dünya Kupası B grubu İran-ABD maçı oynanacak. Merakla beklenen maçı HD canlı izlemek isteyen seyirciler maçı TRT 1 yayın akışında göremedi. Bunun akabinde, İran - ABD maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 İran - ABD maçı TRT 1'de değil mi? İran - ABD maçı TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? araştırması yapılıyor. Peki, İran - ABD neden yok? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İran - ABD maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 İran - ABD maçı TRT 1'de değil mi?

İRAN - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İran - ABD maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

İRAN - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

İran - ABD maçı TRT Spor'da ekranlara gelecek.

İRAN - ABD MAÇI TRT 1'DE DEĞİL Mİ, NEDEN?

Bu akşamki İran - ABD maçı TRT 1'de değil TRT Spor'da yayınlanacaktır. TRT 1'de bugün "Yürek Çıkmazı" dizisi ekranlara gelecek. Diziden dolayı maç TRT Spor'da yayınlanacaktır.