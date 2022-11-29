Futbol severlerin heyecanla beklediği maçlardan birisi de İran-ABD maçıdır. Maç TRT 1 yayın akışında yer almayınca izleyiciler, İran - ABD maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? İran ABD maçı hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Peki, İran ABD maçı hangi kanalda, TRT 1'mi TRT Spor mu? İran ABD maç detayları sizlerle...

İran ABD hangi kanalda? İran ABD saat kaçta? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İran ABD maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç TRT 1'de mi TRT Spor'da mı? İran ABD maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İRAN - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İran - ABD maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

İRAN - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

İran - ABD maçı TRT Spor'da ekranlara gelecek.

İRAN - ABD MAÇI TRT 1'DE DEĞİL Mİ, NEDEN?

Bu akşamki İran - ABD maçı TRT 1'de değil TRT Spor'da yayınlanacaktır. TRT 1'de bugün "Yürek Çıkmazı" dizisi ekranlara gelecek. Diziden dolayı maç TRT Spor'da yayınlanacaktır.

İRAN VE ABD GRUPTA KAÇ PUANDA?

İran B grubunda 3 puanda yer alırken, ABD ise 2 puanda yer alıyor.

İRAN - ABD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.