İran - ABD maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. İran - ABD maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'İran - ABD maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı İran - ABD maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. İran - ABD maç özeti ve detayları haberimizde...

İran - ABD maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, İran - ABD maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 29 Kasım İran - ABD maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İran - ABD maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

İRAN ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İran - ABD maçı 29 Kasım Salı yani bugün saat 22:00 'da başladı.

İRAN ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

İran - ABD maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.

İRAN ABD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İran - ABD maçı 1-0 bitti. ABD 3 puanın sahibi oldu ve gruptan 2. olarak son 16'ya çıktı.

İRAN ABD MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

ABD maçı 1-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

ABD'nin golü:

38. dakika : Christian Pulisic

MAÇ SONUCU : İRAN 0 - 1 ABD

İRAN ABD MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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İRAN ABD NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.