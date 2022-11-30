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İran - ABD maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı İran - ABD maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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İran - ABD maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı İran - ABD maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

İran - ABD maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. İran - ABD maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'İran - ABD maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı İran - ABD maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. İran - ABD maç özeti ve detayları haberimizde...

İran - ABD maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, İran - ABD maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 29 Kasım İran - ABD maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İran - ABD maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

İran - ABD maçı 29 Kasım Salı yani bugün saat 22:00 'da başladı.

İran - ABD maçı TRT Spor'da ekranlara geliyor.

İran - ABD maçı 1-0 bitti. ABD 3 puanın sahibi oldu ve gruptan 2. olarak son 16'ya çıktı.

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ABD maçı 1-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

ABD'nin golü:

  • 38. dakika : Christian Pulisic

MAÇ SONUCU : İRAN 0 - 1 ABD

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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