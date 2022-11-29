İran - ABD canlı izle! FIFA 2022 İran - ABD Dünya Kupası maçını HD canlı izle! İran - ABD maçı hangi kanalda, canlı yayın linki!

İran - ABD canlı yayın izle! 2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de İran - ABD arasında oynanıyor. İran - ABD maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, İran - ABD canlı izle! 29 Kasım İran - ABD Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? İran - ABD maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

İran - ABD canlı izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. İran - ABD canlı izle! 29 Kasım İran - ABD Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? İran - ABD maçı hangi kanalda? İran - ABD maçı nereden izlenir? İran - ABD maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

İRAN - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İran - ABD, Dünya Kupası B grubu maçı 29 Kasım 2022 Salı günü saat 22:00 'da başladı.

İRAN - ABD DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

İran - ABD maçını TRT Spor ekranlarından seyredebilirsiniz.

İRAN - ABD DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT Spor'da yayınlanacaktır.

TRT SPOR CANLI İZLE!

İRAN - ABD DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.