Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Irak vatandaşları için yeni bir vize muafiyeti uygulaması hayata geçirildi. Birçok kişi Irak vatandaşları vizeden muaf mı sorusunun cevabını merak ediyor.Peki, Irak vatandaşları vizeden muaf mı? Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz mi gelecek? Detaylar haberimizde...

IRAK VATANDAŞLARI VİZEDEN MUAF MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeye göre, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilecek.

IRAK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE VİZESİZ Mİ GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karara göre, 1 Eylül 2024 itibarıyla, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz giriş yapabilecek. Kararda, "Irak Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport sahibi, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşlarına, her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti tanınması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.