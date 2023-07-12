Irak Turizm Heyeti Hakkari'yi Ziyaret Etti

Irak'ın çeşitli kentlerinden turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan 65 kişilik grup, Hakkari ve Çukurca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Turizmciler, Hakkari'nin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi ve bölgedeki turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Irak'ın çeşitli kentlerinden turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan 65 kişilik grup, Hakkari ve Çukurca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından çiçeklerle karşılanan turizmciler, ilçe merkezindeki yemek programına katıldı.

Tarihi Emir Şaban Camisi ve ilçe merkezini gezerek ilgililerden bilgi alan grup üyeleri, ardından kent merkezine geçerek Seyir Tepesi'ni gezdi.

Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, burada ziyaretçilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra Meydan Medresesi'ni gezen turizmciler, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne çıktı, görevlilerden bilgi aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, AA muhabirine, bölgedeki turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla üç hafta önce Irak'ın üç kentini ziyaret ettiklerini, sektör temsilcileriyle görüştüklerini söyledi.

Bu görüşme sonucunda 65 konuğun kenti ziyaret ettiğini belirten Özgökçe, "3 gün konaklamalı 4 günü kapsayan program hazırladık. Misafirlerimize kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli'deki tarihi, turistik mekanlarını gezdireceğiz. Yaklaşık 2 ay önce de 101 seyahat turizm seyahat acenta temsilcilerini getirmiştik. Hakkari de zamanla turizmde hak ettiği yeri alacaktır. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmali Akboğa ise İran ve Irak'ta düzenen info programı kapsamında sektör temsilcileriyle temaslarda bulunduklarını ve bunun olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını aktardı.

Bölgenin coğrafyası, tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmak amacıyla bu çalışmaları yürüttüklerini belirten Akboğa, "Amacımız birçok ile giden Irak ve İran'daki turistleri buraya çekmek. Buranın onlara daha yakın olduğunu, tarihi ve kültürel yerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Biz 15 kişilik grupla gitmiştik, onlar 65 kişilik heyetle buraya geldi. Bu bizi mutlu etti. İleride bunun meyvelerini alacağımızı düşünüyorum. Kentteki esnafın, iş insanlarının bu çalışmalara destek vermesini istiyoruz. Bu yıl turizmde önemli bir hareketlilik yaşanıyor." diye konuştu.

Erbil Turizm İl Müdürlüğü Halkla İlişkiler Sorumlusu Muhammed Eli de kentin güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getirerek, "Kentte güzel karşılandık. İnsanları iyi. Şu anda da medresedeyiz. İlk kez buraya geliyorum. Amacımız ülkemizdeki turizm şirketleri ile Hakkari'deki sektör temsilcilerinin görüşmesini sağlayıp bu işi daha da ilerletmek. Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.