Irak'taki 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınından gelin ve damadın salonun mutfak kapısından kaçarak kurtulduğu bildirildi. Peki, Irak'taki (Musul) düğünde yangın gelin ve damat öldü mü, yaşıyor mu?

Irak'taki (Musul) düğünde yangın gelin ve damat öldü mü, yaşıyor mu?

Irak'ta düğün salonu yangınında 113 kişi hayatını kaybetti. Yangından gelin ve damadın mutfak kapısından kaçarak kurtulması, cenaze törenlerine katıldıkları görüntülerle doğrulandı. Yangınla ilgili güvenlik ihlali şüphesi bulunuyor. Peki, Irak'taki (Musul) düğünde yangın gelin ve damat öldü mü, yaşıyor mu?

IRAK'TAKİ DÜĞÜNDE YANGIN GELİN VE DAMAT ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınında, gelin ve damat mutfak kapısından kaçarak kurtuldu.

Haneen ve Revan adlı yeni evli çift, yangında hayatını kaybeden yakınlarının cenaze törenine katıldı. Öldükleri düşünülen çiftin cenaze töreninde katıldıklarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir kişinin ağlayan damadı tutmaya çalıştığı görülüyor.

ÖLÜ SAYISI 113'E YÜKSELDİ

Yangında sonrası tedavi altına üç kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 113'e çıktı. Irak İtfaiye Dairesi, Irak Haber Ajansı'na konuşarak ziyafet salonunun son derece yanıcı metal kompozit panellerle kaplı olduğunu ve bu durumun güvenlik düzenlemelerine aykırı olduğunu belirtti.