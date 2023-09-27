IRAK MUSUL SON DAKİKA! Musul düğün salonundaki çıkan yangında son durum nedir? Kaç kişi öldü, yaralı var mı?

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında son durum nedir ve kaç kişi öldü, yaralı var mı merak ediliyor. Musul düğün salonu çıkan yangında kaç kişi öldü ve kaç yaralı var soruları gündeme geliyor. Peki, Irak Musul Son Dakika! Musul düğün salonu çıkan yangında son durum nedir? Kaç kişi öldü, yaralı var mı?

Irak Musul Son Dakika haberleri ve Musul düğün salonu çıkan yangında son durum nedir gündeme geliyor. Musul'da çıkan yangında kaç kişi öldü, yaralı var mı merak ediliyor. Irak'ın Musul kenti Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında kaç kişi öldüğünü duyurdu. Irak Musul Son Dakika! Musul düğün salonu çıkan yangında son durum nedir? Kaç kişi öldü, yaralı var mı? Detaylar haberimizdedir…

IRAK MUSUL SON DAKİKA

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Yangının havai fişekler nedeniyle çıktığı ifade edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

MUSUL DÜĞÜN SALONU ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NEDİR?

Irak'ın Musul kenti Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında en az 113 kişinin öldüğünü 150 kişinin yaralandığını söyledi.

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

MUSUL'DAKİ ÇIKAN YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALI VAR MI?

Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.