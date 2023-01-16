Irak - Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Irak - Katar maçı şifresiz mi?

AFF Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Irak - Katar bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Irak - Katar maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor