Irak'ın kuzeyindeki Pirje Dağı'nda serinleme imkanı

Irak'ın güneyindeki vilayetlerde hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde seyrederken, Erbil'e bağlı Pirje Dağı'nda erimeden duran karlar turistler ve bölge halkı için serinleme imkanı sunuyor.

Irak'ın güneyindeki Kerbela, Vasıt, Necef ve Bağdat gibi vilayetlerde hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde seyrederken, ülkenin kuzeyindeki Erbil kentine bağlı Pirje Dağı'nda erimeden duran karlar, turistler ve bölgede yaşayanlar için serinleme imkanı sunuyor.

Erbil'in Çoman ilçesi sınırlarında yer alan Pirje Dağı'nda sıcaklık gündüzleri 18 dereceyi bulurken, geceleri ise sıfır dereceye kadar düşüyor.

Civar köyleri geçtikten sonra engebeli bir yoldan yürüyerek ulaşılan Pirje Dağı dört mevsim karlı ve serin bir havaya sahip. Burada aynı isimli bir de şelale bulunuyor.

Sıcaklardan bunalan turistler ve bölge halkı Pirje Dağı ve şelalesinde serin havanın tadını çıkarıyor.

Öte yandan geçen senelerde birkaç turist çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği için bölgenin tehlike arz ettiği de belirtiliyor.

Coğrafi olarak İran sınırında konumlanan bölgede hem Irak hem İran askerlerini görmek mümkün.

"Yaz için herhangi bir soğutucu kullanmıyoruz"

Çoman'ın bir başka noktasında yer alan 50 hanelik Vez köyü de yine yaz ortasında gündüzleri 20 derece, geceleri ise 15 dereceye kadar düşen bir sıcaklığa sahip.

Köy sakini Abdullah Ahmed Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkının çiftçilikle uğraştığını ve yılın dört mevsimi yüksek kesimlerde kar olduğunu söyledi.

Abdullah, "Kasım ayında soğuk ve kardan dolayı köyü terk ediyoruz. Nisanda tekrar dönüyoruz. Çünkü kışın çok soğuk ve 2 metre kar yağıyor. Yaz için ise herhangi bir soğutucu kullanmıyoruz. Kışın ise kalın giyiniyoruz." dedi.

Köy sakini Hevset Ali de 8 yıldır burada yaşadığını ve çiftçilikle uğraştığını belirterek, "(Kış mevsiminde) Yollar kapanıyor, evler karın altında kalıyor. Yazın ise klimasız evlerimizde oturuyoruz." diye konuştu.

Köye misafir olarak gelen Necibe Mustafa ise kendi köylerinde sıcaklığın yüksek olduğunu ancak buranın serinliği ve doğasıyla çok farklı bir yer olduğunu ifade etti.