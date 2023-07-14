Irak Heyeti Yüksekova İlçesini Gezdi

Irak'ın çeşitli kentlerindeki turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan grup, Yüksekova ilçesini ziyaret etti. Heyet, Dağlıca bölgesini gezerek bölgenin turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, heyetin ilçe sakinleriyle bir araya geleceğini ve temaslarda bulunacağını belirtti.