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Irak Heyeti Yüksekova İlçesini Gezdi

Turizm Haberleri

Irak'ın çeşitli kentlerindeki turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan grup, Yüksekova ilçesini ziyaret etti. Heyet, Dağlıca bölgesini gezerek bölgenin turizm potansiyeli hakkında bilgi aldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, heyetin ilçe sakinleriyle bir araya geleceğini ve temaslarda bulunacağını belirtti.

Irak'ın çeşitli kentlerindeki turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan grup Yüksekova ilçesini gezdi.

İki günden bu yana Hakkari ve ilçelerini gezen Irak heyeti, Yüksekova ilçesine gelerek Dağlıca bölgesini gezdi.

Bölgenin turizm potansiyeli hakkında görevlilerden bilgi alan heyettekiler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, gazetecilere, kafile ile birlikte Dağlıca bölgesindeki Oramar köyünü gezdiklerini söyledi.

Bölgenin güzelliklerini tanıtmak istediklerini belirten Özgökçe, heyettekilerin ilçe sakinleriyle bir araya geleceğini, temaslarda bulunacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Turizm

Yüksekova Dağlıca Irak Turizm Haberler

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