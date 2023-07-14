Irak heyeti Doski Vadisi'ni gezdi

Irak'ın turizm müdürlükleri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Doski Vadisi'ni ziyaret etti. Heyet, vadideki köyleri gezip eğlendi ve bölgeyi Amazon ormanlarına benzetti. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, heyetin memnuniyetini dile getirerek bölgenin turizme kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Irak heyeti Amazon'a benzettikleri Doski Vadisi'nde

HAKKARİ - Irak'ın çeşitli kentlerindeki turizm müdürlüklerinin yetkilileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerinden oluşan 65 kişilik kafile, Amazon bölgesine benzettikleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde muhteşem doğaya sahip Doski Vadisi'ni gezdi.

Geçtiğimiz haftalarda Hakkari Esnaf Sanatkarlar Odası, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve ilçede faaliyet gösteren bir grup esnafın Irak'a yaptığı ziyaretin ardından davet edilen acente temsilcileri ve turizm müdürlüklerinin yetkilileri, dün Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'ndan giriş yapmıştı. Kapıda güllerle karşılanan ve 3 gün boyunca bölgede misafir edilecek Iraklı heyet, bugün Yüksekova ilçesinin saklı cenneti olarak bilinen Doski Vadisi'ni geçti. Ağaçlık olmasından dolayı Amazon'a benzettikleri Doski Vadisi'ndeki köyleri gezen Iraklılar, halaylar çekerek eğlendi.

Iraklıların Doski Vadisi'ni Amazon ormanlarına benzettiklerini söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, "Bugün Doski Vadisi'ndeyiz. Burada çok sayıda köy yer alıyor. Irak'tan gelen misafirlerimiz burayı daha çok Amazon ormanlarına benzettiler. Çok memnun kaldıklarını belirttiler. Onlarda burayı gezdiler, doğal güzellikleri yerinde gördüler. İnşallah bundan sonra da bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize bu imkanları sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise Irak'ın biraz kurak bir bölge olduğunu belirterek, "Iraklı misafirlerimiz Doski Vadisi'ni gezdiler. Burayı Amazon ormanlarına benzettiler. Bu da hoşumuza gitti. Çok beğendiler. Bizde onlara yöremizi ve kültürümüzü tanıtıyoruz. Onlarda bu muhteşem doğaya hayran kaldılar. İnşallah bundan sonra da en güzel şekilde memleketimizi tanıtacağız. Tek amacımız burayı turizme kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.