Irak Dini Lideri Sadr kimdir? Mukteda e-Sadr kimdir?

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IRAK DİNİ LİDERİ SADR KİMDİR?

Mukteda es-Sadr Iraklı dini lider ve siyasetçi. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri işgaline karşı direnen ve sonradan Barış Birlikleri adını alan Şii grup Mehdi Ordusu'nun liderliğini yaptı.

Bağdat'ın kurtarılmış bölge olarak nitelendirilebilecek Sadr Kent bölgesinin gayriresmî yöneticiliğini yaptı. Şii dini lideri Ayetullah Muhammet Sadık es-Sadr'ın 4. oğlu ve Ayetullah Muhammed Bekir es-Sadr'ın damadıdır. Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin herhangi bir resmi unvanına sahip değildir fakat ülkenin en etkili dini ve politik figürlerinden birisidir.

Mukteda Sadr, Lübnan kökenli ve Şii âlimlerin olduğu bir aileden geliyor. Sadr, Şii dünyada saygın bir yeri olan Ayetullah Muhammed Sadık es Sadr'ın 4. çocuğu olarak 1973 yılında doğdu.

Muhammed Sadık es Sadr iki oğlu Mustafa ve Muammile ile birlikte bir iddiaya göre Saddam Hüseyin'in emri ile 19 Şubat 1999'da düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Mukteda Sadr ayrıca Ayetullah Muhammed Bakır es Sadr'ın damadı. Bakır es Sadr Irak'ta 1980 yılında idam edilmişti. Mukteda Sadr'ın kuzeni Musa Sadr, İran – Lübnan temelli Amel hareketinin kurucusu olarak biliniyor.

Sadr, ailesi ve bağlantılarına rağmen iyi bir din eğitimi ve üst düzey bir Şii din âlimi olması için gereken müçtehit unvanından yoksun. Ayrıca Sadr'ın fetva vermeye de yetkisi yok.