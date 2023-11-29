İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi ve 29 Kasım hangi vapur seferleri iptal edildiği gündeme geliyor. Vapurlar çalışıyor mu, İptal edilen vapur seferleri listesi merak edilirken metro ve metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul vapur seferleri iptal mi ve vapurlar çalışıyor mu araştırılıyor. 29 Kasım hangi vapur hatları iptal edildiği sorgulanıyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? 29 Kasım hangi vapur hatları iptal edildi?

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ: İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? 29 Kasım hangi vapur hatları iptal edildi?

İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu ve 29 Kasım hangi vapur hatları iptal edildi mi sorularına yanıt aranıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi. Metro ve metrobüs hatlarında yoğunluk yaşanan megakentte vapurlar çalışıyor mu merak ediliyor. İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? 29 Kasım hangi vapur hatları iptal edildi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ, VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

29 KASIM HANGİ VAPUR HATLARI İPTAL EDİLDİ?

Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

"Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerinin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğramaları, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerinin Ortaköy İskelesi uğraması, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri."

Açıklamada, 07.00 Bostancı-Adalar-Kabataş, 07.05 Büyükada-Bostancı, 07.45 Bostancı-Adalar ve 07.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı vapur seferinin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.