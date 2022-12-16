AÖL sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen sınavda kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu nedenle İptal edilen AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, İptal edilen AÖL sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınavı yeni tarihi ne zaman?

9 Aralık'ta çevrimiçi olarak internet üzerinden gerçekleştirilen AÖL sınavında kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı, cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlenmesi ile birlikte iptal edildi. Peki, İptal edilen AÖL sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınavı yeni tarihi ne zaman?

İPTAL EDİLEN AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hürriyet'de yer verilen bilgilere göre, Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili kanun içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"İlgili kanunun hükümleri gereğince, MEB tarafından yapılan sınavlarda, sınav sorularını ve bunların cevaplarını internet, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlemler yapılmaktadır. Buna göre, sınavda Kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanlar 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanabiliyor. Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan ehliyet sınavları dahil hiçbir sınava başvuramıyor ve giremiyor."