EDİRNE (Haberler.com) - İpsala sınır kapısı açık mı sorusu merak ediliyor. İpsala Sınır Kapısı, Dört gruplu bir vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermektedir. İpsala sınır kapısı nerede? İpsala sınır kapısı hangi ülkeye açılır? İpsala sınır kapısı açık mı? Detaylar haberimizde...

İPSALA SINIR KAPISI NEREDE?

İpsala Sınır Kapısı, Edirne'nin İpsala ilçesinde yer alan Türkiye – Yunanistan arasındaki kara yolu gümrük/sınır kapısıdır. E-25 karayolu ile Yunanistan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan İpsala Köprüsü'nün bitişiğindeki 11,000 m² alan üzerine 1956 yılında inşa edilmeye başlanmış, 10 Temmuz 1961 tarihinde hizmete girmiştir.

İpsala, Edirne'nin Kapıkule'nden sonra ikinci büyük sınır kapısı ve gümrüğüdür. Güney Avrupa'da çalışan Türk vatandaşlarının tercih ettiği İpsala Sınır Kapısı, tır taşımacılığında da önemli bir paya sahiptir. İpsala Gümrüğü'nden 2001 yılı rakamlarına göre 1 milyon yolcu giriş çıkış yapmıştır. Yine 2001 yılı rakamlarıyla giren araç sayısı 140.574, çıkan araç sayısı ise 149.000'dir.

İpsala Gümrüğü 2002 yılı Eylül ayında 105,000 m² alan üzerine kurulu yeni tesis alanına taşınmıştır. 5 giriş ve 5 çıkışı olan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle 5,5 ayda inşa edilen ve yaklaşık 5 Milyon dolara mâl olan yeni İpsala Gümrüğü, Türkiye'nin modern sınır kapılarından birisidir.

İPSALA SINIR KAPISI HANGİ ÜLKEYE AÇILIR?

İpsala Sınır Kapısı Yunanistan hudut sınırında, Yunanistan'ın Kipi gümrüğü karşısında bulunmaktadır. Yunanistan ile Türkiye arasında hem yolcu hem de ticari araç giriş çıkış işlemlerinin aynı anda yapıldığı tek gümrük kapısıdır.

ipsala sınır kapısı

İPSALA SINIR KAPISI AÇIK MI?

İpsala Sınır Kapısı, Dört gruplu bir vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermektedir.

23.03.2006 tarihli, 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden kara sınır kapılarında ithalat-ihracat işlemleri kaldırıldığından sadece transit ve yolcu işlemleri yapılmaktadır.

Karayolu transit işlemlerinde; TIR Karnesi himayesinde veya NCTS ortamında üretilen transit refakat belgeleri (TR, T1, T2 modülü ile ortak transit işlemleri) kapsamında yurt dışından gelip üçüncü bir ülkeye Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçiş yapan araçlarla ithalat maksadıyla gelen eşyanın bir iç gümrük idaresine sevk giriş işlemleri; yine ticari araç geçişleri ile ilgili olarak bir iç gümrük idaresinden yurt dışı varışlı olarak sevk edilen ihracat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden son çıkış işlemleri yapılmaktadır.

Transit rejimi kapsamında verilen beyanların sarı hat/kırmızı hat kriterleri ile muayene edilerek denetlenmesi işlemleri; bitki sağlığı ve insan sağlığı mevzuatları uyarınca Türkiyeye girmesi yasak veya izne tabi olan eşyaların kontrolü için saha içinde bulunan görevli birimlere yönlendirilerek kontrol ve denetimlerinin sağlanması işlemleri yapılmaktadır.

Yolcu işlemlerinde; ülkemize binek otomobil veya yolcu otobüsleri ile gelen ve giden yolcuların Emniyet birimlerince yapılan pasaport işlemlerine müteakip 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında araçlarının tescil işlemleri ile araç ve beraberlerinde getirdikleri gümrüğe tabi eşyalarının kontrol işlemleri tamamlanarak Türkiye Gümrük Bölgesi içine veya dışına giriş çıkışları sağlanmaktadır.

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