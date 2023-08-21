İpsala Sınır Kapısı kapatıldı mı, Yunanistan sınır kapısı neden kapatıldı soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından İpsala sınır kapısındaki son durum araştırılmaktadır. Peki, İpsala sınır kapısı kapatıldı mı? Yunanistan sınır kapısı neden kapatıldı? İşte detaylar...

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Yangın sonrasında İpsala sınır kapısı kapatıldı mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Yunanistan İpsala sınır kapısında yaşanan son gelişmeler araştırılmaktadır. Peki, İpsala sınır kapısı kapatıldı mı? Yunanistan sınır kapısı neden kapatıldı? Detaylar haberimizde....

İPSALA SINIR KAPISI KAPATILDI MI?

Edirne Valiliği bugün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştur. Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

YUNANİSTAN İPSALA SINIR KAPISI NEDEN KAPATILDI?

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Orman yangınının Türkiye'ye yaklaşması nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yangınların etkili olduğu bölgelerde bulunan birçok köy tahliye edilirken Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti