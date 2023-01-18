Apple ürünlerine zam gelmesi telefon ve bilgisayar alacak olanları üzdü. iPhone 14 fiyatlarına yaklaşık 2 bin liralık zam yapıldı. Gelişmeler sonrası iPhone zamlandı mı? Apple zam mı geldi gibi sorular yanıtını bulmuş oldu.

MacBook, iPhone, AirPods ve iPad gibi tüm Apple ürünlerinin fiyatlarına zam geldi. En düşük iPhone 14 32 bin 999 TL oldu. Böylece son dönemde çok merak edilen iPhone zamlandı mı? Apple zam mı geldi gibi sorulara açıklık gelmiş oldu.

İPHONE ZAMLANDI MI?

Mac:

Apple M1 çipli MacBook Air 21 bin 999 TL,

Apple M2 çipli MacBook Air 29 bin 999 TL

Apple M2 çipine sahip 13 inç MacBook Pro 31 bin 999 TL'den satılacak.

14 inç MacBook Pro Apple M2 Pro çipli sürümü 49 bin999 TL

M2 Max çipli sürümü ise 77 bin 499 TL'den satışa sunulacak.

Mac mini:

Apple M2'li Mac mini 14 bin 499 TL

Apple M2 Pro'lu sürüm 19 bin 499 TL

Apple M2 Max'li sürüm ise 31 bin 999 TL'den satılacak.

IPAD FİYATLARI

Apple A10 işlemcili 10. Nesil iPad is 11 bin 299 TL

Apple M2'li 11 inç iPad Pro 20 bin 499 TL

12.9 inç iPad Pro 28 bin 499 TL