Iphone zam gelecek mi ve Iphone telefonlara zam geldi mi soruları gündeme geliyor. Iphone modelleri ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Apple Türkiye tüm ürünlerine yaptığı zammı açıkladı. Peki, Iphone zam gelecek mi? Iphone telefonlara zam geldi mi? Iphone modelleri ne kadar, kaç TL?

Apple Türkiye, ürünlerine yaptığı zam oranını açıkladı. Ardından, Iphone zam gelecek mi ve Iphone modelleri ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. Iphone zam gelecek mi ve Iphone telefonlara zam geldi mi merak ediliyor. Iphone modelleri ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Iphone zam gelecek mi? Iphone telefonlara zam geldi mi? Iphone modelleri ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

IPHONE ZAM GELECEK Mİ?

Apple Türkiye, ürünlerine yaptığı zam oranını açıkladı. Bununla beraber, tüm modellerine %10 oranında zam yaptığını açıkladı. Güncellenen fiyatlarıyla en son çıkan Iphone 14 modelleri fiyat listesi haberimizde yer alıyor.

IPHONE MODELLERİ NE KADAR?