iPhone zam gelecek mi? Apple ürünlerine zam var mı? Apple zam mı yapacak? - Haberler

iPhone zam gelecek mi, Apple zam mı yapacak sorularına yanıt aranıyor. ABD'de bir grup Apple Store çalışanının, düşük maaş ve zorlu çalışma koşullarını gerekçe göstererek sendikalaşmaya başladıkları haberleri oldukça yaygın hale gelmişti. iPhone zam gelecek mi? Apple ürünlerine zam var mı? Apple zam mı yapacak?

APPLE ZAM MI YAPACAK?

Apple Store çalışanları arasında maaş krizi yaşanırken, şirket saatlik çalışma ücretini en az 22 dolara çıkardı. Konuyla alakalı "Tüm çalışanlar için rol, görev süresi ve performansa dayalı maaş istiyoruz" açıklamasında bulunan işçiler, saatlik çalışma ücretinin en az 30 dolara çıkarılmasını talep ediyorlardı. Teknoloji devi bu isteğe kulak verdi. Perakende mağazalarında çalışan görevlilerin saatlik ücretini 30 dolar yapmasa da, artırdı.

Ancak Apple ürünlerine zam geleceğine dair bir detay paylaşılmadı.

Apple saatlik maaşı 22 dolara çıkardı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Apple perakende mağazalarında çalışanlarının maaşını en az 22 dolara yükseltmeye karar verdi. Bu ücretin diğer ülkelerde daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.

Konuyla alakalı şirket, tüm çalışanlarına gönderdiği bir mesajda "Dünyanın en iyi ekip üyelerini desteklemek ve elimizde tutmak, müşterilerimize en iyi, en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmamızı sağlıyor. Bu yıl, yıllık performans inceleme sürecimizin bir parçası olarak genel ücret bütçemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saatlik 22 dolar, 2018'den beri ödenen ücrete yüzde 45 oranında zam yapıldığı anlamına geliyor.

Çalışanlarını uyardı

Apple'ın Perakendeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Deirdre O'Brien, sendikalaşmaya karşı çalışanlarına şu uyarıyı yaptı:

"Bir sendikaya üye olmak sizin hakkınızdır ve aynı şekilde bir sendikaya katılmamak da sizin hakkınızdır. Bu kararla karşı karşıya kalırsanız, Apple'da toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmanın ne anlama gelebileceğini anladığınızdan emin olmak için sizi çok çeşitli insanlara ve kaynaklara danışmaya teşvik etmek istiyorum."

Kaynak:ShiftDelete

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