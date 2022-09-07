iPhone yeni fiyat listesi 2022! iPhone yeni fiyatlar ne kadar oldu?
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Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, iPhone yeni fiyat listesi 2022! iPhone yeni fiyatlar ne kadar oldu?
iPhone yeni fiyat listesi merak ediliyor. Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, iPhone yeni fiyat listesi 2022! iPhone yeni fiyatlar ne kadar oldu? İşte detaylar...
İphone 14'lerin tanıtımını yapan teknoloji devi Apple, Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Bazı modellerde fiyat artışı 7 bin TL'yi aştı.
Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. İphone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. Türkiye'de en yüksek iPhone fiyatı, 57 bin 199 TL ile iPhone 14 Pro Max oldu.
Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. İphone 13, iPhone SE, AirPods 2. nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.
- 128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL
- 256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL
- 512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL
- 128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL
- 256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL
- 512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL
- 64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL / yeni fiyatı: 16.999 TL
- 128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL / yeni fiyatı: 18.299 TL
- 256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL / yeni fiyatı: 20.899 TL
- 64 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL
- 128 GB - önceki fiyatı: 21.999 TL / yeni fiyatı: 26.299 TL
- 256 GB - önceki fiyatı: 23.999 TL / yeni fiyatı: 28.899 TL