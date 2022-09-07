Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, iPhone yeni fiyat listesi 2022! iPhone yeni fiyatlar ne kadar oldu?

iPhone yeni fiyat listesi merak ediliyor. Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, iPhone yeni fiyat listesi 2022! iPhone yeni fiyatlar ne kadar oldu? İşte detaylar...

IPHONE YENİ FİYAT LİSTESİ 2022

İphone 14'lerin tanıtımını yapan teknoloji devi Apple, Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Bazı modellerde fiyat artışı 7 bin TL'yi aştı.

TÜRKİYE FİYATLARI CEP YAKACAK

Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. İphone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. Türkiye'de en yüksek iPhone fiyatı, 57 bin 199 TL ile iPhone 14 Pro Max oldu.

ESKİ FİYATLAR DA ZAMLANDI

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. İphone 13, iPhone SE, AirPods 2. nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.

İŞTE ÖNCEKİ VE ŞİMDİKİ FİYATLAR

128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL

256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL

512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE 13 MİNİ

128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL

256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL

512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE SE

64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL / yeni fiyatı: 16.999 TL

128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL / yeni fiyatı: 18.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL / yeni fiyatı: 20.899 TL

IPHONE 12