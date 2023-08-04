Uzmanlar, Apple'ın eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını belirtmesinin ardından iPhone X güncelleme alıyor mu? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, iPhone X güncelleme alıyor mu? iPhone X güncelleme desteği bitti mi?

iPhone X güncelleme alıyor mu? Sorusu, son günlerde internet üzerinde yer almakta olan haberlerin ardından birçok kullanıcı tarafından sorgulatılmaya başlandı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail'de yer alan haberde, uzmanlar iki iPhone modeli üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Böylece merak edilmekte olan iPhone X güncelleme alıyor mu? Sorusu da yanıt buldu. Peki, iPhone X güncelleme alıyor mu? iPhone X güncelleme desteği bitti mi?

İPHONE X GÜNCELLEME ALIYOR MU?

Uzmanlar, Apple'ın eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını belirterek iPhone 8 ve iPhone X'lere güncelleme gelmeyeceğini duyurdu.

2017'de satışa çıkan iPhone 8 ve iPhone X'in değerlerinin düşmesinin beklendiği açıklanırken benzer bir durumun geçen yıl kullanımına başlanan iPhone 7 Plus ve iPhone 6S'lerde de yaşandığına dikkat çekildi.

DEĞERİ YARI YARIYA DÜŞECEK

Apple'ın eylül ayında iOS 17 isimli yeni yazılım güncellemesini kullanıma alacağı belirtilirken bu iki modelin ise bu güncellemeyi desteklemeyeceği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iOS 17 güncellemesi almayan telefonların değerinin ise yarı yarıya azalacağı belirtildi.