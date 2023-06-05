Apple tarafından iOS 17'nin tanıtılmasının ardından iPhone X kullanıcıları tarafından iPhone X'e iOS 17 güncellemesi gelecek mi? iPhone X iOS 17 alacak mı? Merak ediliyor. Peki iPhone X güncelleme alıyor mu?

iPhone X'e iOS 17 gelecek mi? Apple tarafından iOS 17'nin tanıtılmasının ardından iPhone X kullanıcıları tarafından iPhone X'e iOS 17 güncellemesi gelecek mi? iPhone X iOS 17 alacak mı? Merak ediliyor. Peki iPhone X güncelleme alıyor mu? Detaylar...

iPHONE X GÜNCELLEME ALACAK MI?

Apple iOS 17'yi duyurduğu etkinlikte iOS 17 güncellemesi alacak telefon modellerini de açıkladı. iPhone X, iOS 17 güncellemesi almayacak olan telefon modelleri arasında bulunuyor. İşte iOS 17 güncellemesi almayacak olan telefonlar: