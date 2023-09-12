İphone tanıtımı hangi kanalda, saat kaçta? iPhone lansman tarihi! iPhone 15 saat kaçta tanıtılacak?

Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 15'in lansman tarihi ve saati belli oldu. Yeni iPhone modelinin hangi kanalda ve saat kaçta tanıtılacağına dair tüm detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, İphone tanıtımı hangi kanalda, saat kaçta? iPhone 15 saat kaçta tanıtılacak? İşte detaylar...

iPhone tanıtımı hangi kanalda, saat kaçta açıklanacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple'ın merakla beklenen modelinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından iPhone lansman tarihi sorgulatılıyor. iPhone 15 saat kaçta gösterilecek araştırılmaktadır. Peki, İphone tanıtımı hangi kanalda, saat kaçta? iPhone 15 saat kaçta tanıtılacak? Detaylar haberimizde...

İPHONE 15 SAAT KAÇTA TANITILACAK?

Apple'ın yılın en beklenen akıllı telefon serilerinden iPhone 15'i tanıtmasına yalnızca saatler kaldı. Bugün Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak olan etkinlikte tanıtılacak olan iPhone 15'in Türkiye satış fiyatının 43 bin 540 TL, iPhone 15 Pro Max'in ise 70 bin 788 TL olacağı öne sürüldü.

İPHONE LANSMAN TARİHİ!

Apple'ın bu akşam düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde iPhone 15 Serisi ve birçok yeni ürün tanıtılacak. Etkinliğin başrol oyuncusu her ne kadar iPhone 15 Serisi de olsa birçok cihaz bu etkinlikte boy gösterecek. Yeni AirPods serilerinden, MacBook serilerine kadar birçok farklı cihazın tanıtımını izleyeceğiz.