İphone tanıtım CANLI izle! İphone 14 tanıtım izle! APPLE Youtube canlı izleme linki

İphone 14, iPhone 14 Max (veya plus), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak. Peki, İphone tanıtım CANLI izleme linki var mı? İphone 14 tanıtım izle! APPLE Youtube canlı izleme linki

İPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple, daha önce iPhone 14 tanıtım tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve şirket, bu akşam 20.00'de düzenleyeceği etkinlikte yeni modellerini tüm dünyaya tanıtacak. İPhone 14, iPhone 14 Max (veya plus), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

APLLE Youtube canlı izleme linki