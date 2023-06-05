iOS 17 güncellemesi çıktı. Bugün yapılan Apple tanıtımı ile iOS 17 yeni güncelleme tanıtıldı ve büyük merak uyandırdı. Apple telefon sahipleri iOS 17'nin özelliklerini ve desteklediği telefonları merak etti. Peki, iPhone 7, 8, 8 Plus ve iPhone X iOS 17 güncellemesi alacak mı? iPhone 8 ve X telefonlara iOS 17 güncellemesi gelecek mi, gelmeyecek mi? Ayrıntılar kısaca yazımızda...

iOS 17'nin çıkmasıyla birlikte Apple kullanıcıları hangi telefonlara ios 17 desteği gelecek, hangi telefonlar destekleyecek merak etti. Peki, iPhone 7, 8, 8 Plus, X iOS 17 güncellemesi alacak mı, iOS 17 desteği var mı? iPhone 8 ve X telefonlara iOS 17 güncellemesi gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte detaylar...

iOS 17 GÜNCELLEMESİ ÇIKTI MI?

iOS 17 bugün yapılan etkinlikle birlikte tanıtıldı. iOS 17 güncellemesi telefonlara 2023 yılının Eylül ayında gelmesi bekleniyor.

iOS 17 DESTEKLEYEN TELEFON MODELLERİ HANGİSİ?

iOS 17 yeni güncelleme alabilecek telefon modelleri şöyle:

- iPhone XR

- iPhone Xs Max

- iPhone Xs

- iPhone SE 2

- iPhone SE 3

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 14

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro Max

Bunlara ek olarak yeni çıkması beklenen iPhone 15'de de aynı şekilde iOS 17 olacaktır.

iPHONE 7, iPHONE 8, iPHONE 8 PLUS ve iPHONE X iOS 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK MI?

Maalesef iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 plus ve iPhone X modelleri iOS 17 desteği ve güncellemesi alamayacak. Yani en düşük iPhone XR modeli bu güncellemeyi alabilecek. iPhone X ve daha alt modeller güncellemeden faydalanamayacak.