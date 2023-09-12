Apple'ın yeni modeli iPhone 15'in Türkiye'deki satış fiyatı merak konusu oldu. Vergisiz fiyatı ne kadar olan iPhone 15'in Türkiye'deki fiyatı da belli oldu. Peki, İphone 15 vergisiz fiyatı ne kadar? iPhone Pro Max fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...

iPhone 15 vergisiz fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple yeni ürünlerinin tanıtımını bugün gerçekleştirdi. Lansmanın ardından iPhone 15 fiyatı ne kadar araştırılmaya başlandı. iPhone Pro Max fiyatı açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, İphone 15 vergisiz fiyatı ne kadar? iPhone 15 Türkiye fiyatları! iPhone Pro Max fiyatı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR?

Lansmanda, iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı açıklandı.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni iPhone serisiyle artık tüm modellerde "dinamik ada" yer alacak. Yeni iPhone'nin ana kamerası ise 48 MP olacak. Öte yandan Apple, iPhone 15 serisinin USB-C şarj girişine sahip olacağını da açıkladı.

SUPER RETINA XDR EKRANA SAHİP OLACAK

iPhone 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.