Apple milyonların heyecanla beklediği iPhone 15'i ilk kez görücüye çıkardı. Kamera ve ekran özellikleriyle öne çıkan yeni akıllı telefona dair iPhone 15 type c mi olacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, iPhone 15 type c mi olacak? iPhone 15 soketi değişti mi, hangi soket oldu? Apple Lightning soketi kaldırıldı mı?

iPhone 15 type c mi olacak? Sorusu, bir süredir gündemde yer alıyor ve merak ediliyordu. Uzun yıllardır bir tartışma konusu haline gelen Apple Lightning soketi yerine type c soketi kullanımı, iPhone 15'in tanıtılması ile birlikte netlik kazandı. akıllı telefonun bir özelliği ise diğerlerinin deyim yerindeyse önüne geçti. Peki, iPhone 15 type c mi olacak? iPhone 15 soketi değişti mi, hangi soket oldu? Apple Lightning soketi kaldırıldı mı? İşte yeni iPhone 15'in şarj soketi!

İPHONE 15 TYPE C Mİ OLACAK?

11 yıl sonra bir ilke imza atan Apple firması iPhone 15 serisinde USB-C şarj girişine yer verdi. Öte yandan yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalınmayacağı AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı belirtildi. Yapılan değişiklik sosyal medyada da olumlu karşılandı. Canlı yayınlanan etkinlikle yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştiren Apple, iPhone 15'i de tanıttı. iPhone 15'in en dikkat çeken özelliği USB-C şarj girişi oldu.

İPHONE 15 TANITILDI

Apple, Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve diğer ürünleri görücüye çıktı. Milyonların merakla beklediği iPhone 15 de ilk kez tanıtıldı. Birçok özelliği geliştirilen iPhone 15'te Apple bir ilke imza attı. Apple, 11 yıl aradan sonra iPhone 15 serisinde USB-C şarj girişine yer verdi. Öte yandan USB-C girişin sadece iPhone modellerinde değil AirPods Pro 2'lerde de bulunacağı söylendi.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 15 ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de fiyatı. iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı açıklandı. Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik barındırıyor. 15 serisi, Apple'ın 6,1 inç ve Ultra modeli için 6,7 inç boyutundaki Super Retina XDR ekranına sahip olacak. Öte yandan iPhone 15'in mat cama sahip bir arka yüzü bulunacak.