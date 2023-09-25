iPhone 15'te 'Hassas Bulma' üçe katlandı! Arkadaşınızı 60 metreye kadar görebilirsiniz

Dünyada ön satış rekorları kıran iPhone 15 serisinde 'korkutan' özellik! Bir teknoloji yazarı, iPhone 15 model telefonlarda yer alan 'Hassas Bulma' özelliğiyle, arkadaşlarınızın konumunu 60 metreye kadar bulabileceğinizi keşfetti.

iPhone 15'te yeni ortaya çıkan 'Hassas Bulma' özelliği sosyal ilişkileri etkileyeceğe benziyor. Arkadaş bulmayı kolaylaştıracak özellik sayesinde, iPhone 15 kullanan arkadaşı 60 metreye kadar görüntülemek mümkün olacak.

Apple, iPhone 15 modellerinde insanlar için Hassas Bulma özelliğini tanıttı. Siz ve aradığınız arkadaşınız bir "iPhone 15" veya iPhone 15 Pro modeline sahipseniz, ekrandaki yol tarifleri ve mesafe bilgileri yardımıyla doğrudan yanlarına gidebilirsiniz.

iPhone 15 serisinde yeni ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi kullanılacak. Bu çip, önceki nesil iPhone'larda ve AirTag'lerde bulunan U1 çipine kıyasla aynı çipe sahip diğer cihazlarla daha geniş bir aralıkta iletişim kurabilecek.

YAKINDAKİ ARKADAŞLARI BULMAK KOLAYLAŞACAK

9to5mac.com'dan Benjamin Mayo'nun yazısına göre, Hassas Bulma arayüzü ile iPhone 15 kullanıcılarının yakındaki iPhone 15 sahibi arkadaşlarını bulmasına olanak sağlanacak.

Teknofilo isimli Youtube kanalı için çekilen videoda özelliğin nasıl çalıştığı görüntüleniyor. Bu videoda bir iPhone 15'in yaklaşık 60 metre uzaklıktaki başka bir telefona bağlandığı görülüyor. Menzil, duvarlardan veya yoldaki diğer engellerden kaynaklanan kapılarda daha sınırlı olabilir.

Hassas Bulma mevcut olduğunda, ayrıntılar kartında "Bul: Yakınlarda" düğmesi görünecek. Kullanıcı arkadaşının konumuna yaklaştıkça mesafe ve yön oku sürekli olarak güncellenecek.

Apple'ın ikinci nesil çipin U1'in üç katı menzile çıktığı iddiaları da doğrulanıyor. AirTags için Hassas Bulma menzili yaklaşık 10-15 metreydi.

PRATİKLİK Mİ, KORKUTUCU MU?

Kimi kullanıcılar bu özelliğin hayatı kolaylaştırıcı olduğunu söylerken, kimi kullanıcılar da güvenlik endişesi taşıyor. Gizliliğini önemseyen kullanıcılar Hassas Bulma özelliğinin korkutucu olduğunu düşünüyor.