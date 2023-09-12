Teknoloji devi Apple, her yıl heyecanla beklenen yeni iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Genellikle eylül ayında düzenlenen bu etkinlik, Apple'ın en yeni cihazlarını ve teknolojilerini tanıttığı bir platform haline gelmiştir. Peki, iPhone 15 tanıtımı saat kaçta, nereden izlenir? iPhone 15 ne zaman çıkacak Türkiye? İşte detaylar…

Şimdi ise gözler iPhone 15 serisi tanıtım etkinliğine çevrilmiş durumda. Apple'ın bu etkinlik için belirlediği tarih ve saat, teknoloji meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Etkinliğin ayrıntılarına dair henüz kesin bilgi olmasa da sitelerinde yer alan "Heyecapcanlı" mesajı, merak uyandırıyor. Apple'ın iPhone 15 serisini ve iOS 17'yi tanıtacağı bu etkinliğin tarihini ve nasıl izlenebileceğini öğrenmek için merak ediliyor. Peki, iPhone 15 tanıtımı saat kaçta, nereden izlenir? iPhone 15 ne zaman çıkacak Türkiye? Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 15 TANITIMI SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinlik, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Bu etkinliği Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz.

APPLE İPHONE 15 TANITIMI CANLI İZLE (LİNK)

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK TÜRKİYE?

Apple bugün sitesinde yer alacak olan canlı yayında iPhone 15'i, iOS17'yi ve yeni güncellemelerini tanıtacak. Bu tanıtım sonunda ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji marketlerinden telefon ön siparişle satın alınabilecek. iPhone modelleri ABD'de satışa sunulduktan sonra genellikle 2 hafta içerisinde ülkemizde satışa sunulmaya başlanıyor.

İPHONE 15 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Henüz net bir bilgi olmasa da aşağıdaki fiyat bandında ürünlerin kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 56.000 TL)

iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 61.000 TL)

iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 72.000 TL)

iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 85.000 TL)

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 108.000 TL

IOS 17 NE ZAMAN GELECEK, HANGİ TELEFONLARDA VAR?

WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan iOS 17, ancak sonbaharda iPhone'lara sunulacak. Bugün (12 Eylül) Apple'ın düzenleyeceği etkinlikte iOS 17'de tanıtılacak.

iOS 17, günlük hayatta yaptıklarınızı daha da geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Arama veya mesaj gönderme gibi eylemlerde kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ifade edebileceksiniz. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, bu güncellemeyi Eylül ayında iPhone 15 ile birlikte yayınlaması bekleniyor.

iOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

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