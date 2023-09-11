Teknoloji devi Apple her yıl iPhone modellerine bir yenisi daha ekliyor. Genellikle eylül ayında cihazları ve yeni teknolojilerini duyuran Apple merak konusu oldu. İnternet sitesinden "Heyecapcanlı" açıklamasıyla tarih ve saati işaret eden Apple, İPHONE 15 tanıtımı ne zaman, nereden izlenir? iPhone 15 özellikleri belli oldu mu? Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar…

Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisi için tanıtım etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni iPhoneler ve iOS 17'nin tanıtılması beklenen etkinliğin tarihinin ve saatinin ne olacağı merak ediliyor. Peki, İPHONE 15 tanıtımı ne zaman, nereden izlenir? iPhone 15 özellikleri belli oldu mu? İşte detaylar…

İPHONE 15 TANITIMI NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinlik, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Bu etkinliği Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Ekran: iPhone 15, 6,1 inçlik bir ekranla gelecekken, iPhone 15 Pro 6,7 inçlik bir ekran sunacak.

Ekran Yenileme Hızı: Her iki model de 120Hz ProMotion ekran yenileme hızına sahip olacak.

Dynamic Island: Bu yeni özellik, cihazın kullanımını daha işlevsel hale getirecek.

Çerçeveler: Daha ince çerçeveler, daha büyük bir ekran deneyimi sunacak.

Çerçeve Malzemesi: iPhone 15 serisi titanyum çerçeveye sahip olacak.

Action Button: Geleneksel sessiz anahtarın yerini alacak bir düğme bulunacak.

İşlemci: A17 çip, bu modellerin güç kaynağını oluşturacak.

RAM: 8GB RAM, daha hızlı performans sağlayacak.

Kamera: Periscope lens ile 6x'e kadar yakınlaştırma (yalnızca Pro Max modelinde).

Bağlantı Noktası: USB-C bağlantı noktası, cihazın bağlantı çeşitliliğini artıracak.

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB depolama seçenekleri sunulacak. (2TB de mümkün)

Renk Seçenekleri: Uzay Siyahı, Gümüş, Titan Grisi, Koyu Mavi gibi renklerle gelecekler.

Fiyat: iPhone 15 Pro Max modelinde 100$ fiyat artışı bekleniyor.

IPHONE 15 TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

iPhone 15 serisi fiyatlarına dair bazı sızıntılar ortaya çıktı. İşte beklenen fiyatlar:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 48 bin 304 TL

iPhone 14 Plus başlangıç fiyatı: 53 bin 389 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 62 bin 541 TL

iPhone 15 Pro Max başlangıç fiyatı: 67 bin 118 TL

Yapılacak olan 100 dolarlık fiyat artışı sonucunda, iPhone 15 serisi modellerinin Türkiye'de 60 bin TL'nin üzerinden başlayabileceği tahmin ediliyor.

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