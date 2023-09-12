iPhone 15 tanıtıldı mı? İPHONE 15 TANITIM! Apple yeni ürünleri neler?

Teknoloji devi Apple'ın son modeli olan iPhone 15'in tanıtılıp tanıtılmadığı konusu gündemde. Apple yeni ürünü tanıtıldı mı merak konusu oldu. Peki, iPhone 15 tanıtıldı mı? İşte detaylar...

Apple'ın merakla beklenen yeni ürünü bugün tanıtılıyor. iPhone 15 hakkında detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. iPhone 15 tanıtıldı mı, ne zaman tanıtılacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Apple'ın yeni ürünü tasarımı araştırılmaktadır. Peki, iPhone 15 tanıtıldı mı? Detaylar haberimizde...

İPHONE 15 NE KADAR OLACAK?

Dünyanın gözü Apple'ın bugün düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı yeni ürünlere çevrilirken, lansmanda tanıtılacak akıllı telefon serisi iPhone 15'in fiyatları da basına sızdı. İddiaya göre iPhone 15'in Türkiye satış fiyatı 43 bin 540 TL, serinin en pahalı telefonu iPhone 15 Pro Max'in Türkiye satış fiyatı ise 70 bin 788 TL olacak.

İPHONE 15 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın yılın en beklenen akıllı telefon serilerinden iPhone 15'i tanıtmasına yalnızca saatler kaldı. Bugün Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak olan etkinlikte tanıtılacak olan iPhone 15'in Türkiye satış fiyatının 43 bin 540 TL, iPhone 15 Pro Max'in ise 70 bin 788 TL olacağı öne sürüldü.