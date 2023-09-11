Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 15'leri tanıtacak. iPhone 15 seri 100 bin lira mı olacak ve iphone 15 Türkiye'de ne kadar olacağı gündeme geliyor. iPhone 15 fiyat tahminleri sık sık araştırılıyor. iPhone 15'lerin Türkiye fiyatı da merak konusu oldu. Peki, iPhone 15 seri 100 bin lira mı olacak? iphone 15 Türkiye'de ne kadar olacak? iPhone 15 fiyat tahmini!

Apple, 12 Eylül Salı günü düzenleyeceği Wonderlus lansmanıyla birlikte yeni cihazı iPhone 15 serisini tanıtacak. iPhone 15 seri 100 bin lira mı olacak ve iphone 15 Türkiye'de ne kadar olacağı merak ediliyor. iPhone 15 fiyat tahminleri araştırılıyor. iPhone 15 seri 100 bin lira mı olacak? iphone 15 Türkiye'de ne kadar olacak? iPhone 15 fiyat tahmini! Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 15 SERİ 100 BİN LİRA MI OLACAK?

Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 15'leri yarın tanıtacak. 4 modelle piyasaya sürülecek iPhone 15'lerin Türkiye fiyatı da merak konusu. Yeni iPhone'ların Türkiye için başlangıç fiyatının 56 bin lira, 1 TB'lık en üst model olan iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 108 bin lira olması bekleniyor.

IPHONE 15 TÜRKİYE'DE NE KADAR OLACAK?

Apple, 12 Eylül Salı günü düzenleyeceği Wonderlus lansmanıyla birlikte yeni cihazı iPhone 15 serisini tanıtacak. Şirketin en yeni ürünlerini sergileyeceği etkinlikte, dört yeni iPhone ve birkaç Apple Watch modeli ön plana çıkacak. Lansmanın en merak edilenlerinin başında ise iPhone 15'lerin fiyatı geliyor. 1 TB'lık en üst model iPhone 15 Pro Max'in Türkiye fiyatının 108 bin TL olması bekleniyor.

"DYNAMICS ISLAND" TASARIMI

Apple'ın yarınki etkinlikte iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor. iPhone 15 serisinde yer alan tüm modellerin "Dynamics Island" tasarımına sahip olacağı biliniyor.

IPHONE 15 PRO MAX GEÇ SATIŞA ÇIKACAK

Söylentilere göre, iPhone 15 Pro Max modeli görüntü sensöründen kaynaklı sorunlar nedeniyle serinin diğer modellerinden biraz daha geç satışa çıkacak. Kaynaklara göre bu gecikme, yaklaşık 3-4 hafta sürebilir.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 15'lerin Türkiye fiyatı da merak konusu. Tahminlere göre, iPhone 15'in başlangıç fiyatı Türkiye'de 56 bin lira civarında olması bekleniyor. En üst model olan 1 TB'lık iPhone 15 Pro Max'in ise Türkiye'de 108 bin liraya satılması bekleniyor.

AIRPODS

Şirketin mevcut AirPods modellerinin "yeni" versiyonlarını piyasaya süreceği ve tek farkın Lightning yerine USB-C kullanan şarj kutuları olacağı bildiriliyor.

AirPods serisinde ileride yapılacağı söylenen değişiklikler arasında vücut sıcaklığı sensörleri, işitme engelli kişiler için bir kulaklık geliştirdiği de belirtiliyor.

APPLE WATCH MODELLERİ

Bu yıl Apple Watch güncellemeleri için beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Tanıtılması beklenen Apple Watch Series 9'daki birincil donanım değişikliğinin, ürünün 2020'den bu yana ilk gerçek işlemci yükseltmesini işaret eden bir S9 çipi olacağı söyleniyor. S9 işlemcisiyle birlikte Watch'larda performans artışı ve daha uzun pil ömrü bekleniyor. Şirketin "mini" modellerinin üretimini ve satışını durduracağı öne sürüldü.

IPHONE 15 FİYAT TAHMİNİ