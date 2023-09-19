iPhone 15 satışa çıktı mı? iPhone 15 pro max ne kadar, ne zaman çıkacak Türkiye?
Apple'ın yeni modeli iPhone 15'in özellikleri ve fiyat listesi merak konusu oldu. iPhone 15 özellikleri araştırılmaktadır. Peki, iPhone 15 satışa çıktı mı? iPhone 15 pro max ne kadar, ne zaman çıkacak Türkiye? İşte detaylar…
iPhone 15 özellikleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken iPhone 15, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Peki, iPhone 15 satışa çıktı mı? iPhone 15 pro max ne kadar, ne zaman çıkacak Türkiye? İşte detaylar…
IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI?
Apple'ın iPhone 15 serisinin tanıtımı 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşti. Bu etkinliği Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Ürünün Türkiye fiyatı ise merak konusu oldu. Ürün ABD'de satışa sunulurken henüz Türkiye'ye gelmedi. Önümüzdeki hafta Türkiye'de satılabileceği ifade ediliyor.
IPHONE 15 PRO MAX NE KADAR, NE ZAMAN ÇIKACAK TÜRKİYE?
iPhone severler heyecanla yeni ürüne kavuşmak için gün sayıyor. Ürün henüz Türkiye'ye gelmezken Türkiye fiyatı belli oldu. İşte iPhone 15 fiyatları…
İPHONE 15 FİYAT LİSTESİ
- iPhone 15 128 Gb 49.999 TL
- iPhone 15 256 Gb 53.999 TL
- iPhone 15 512 Gb 61.999 TL
- iPhone 15 Plus 128 Gb 56.999 TL
- iPhone 15 Plus 256 Gb 60.999 TL
- iPhone 15 Plus 512 Gb 68.999 TL
- iPhone 15 Pro 128 Gb 64.999 TL
- iPhone 15 Pro 256 Gb 68.999 TL
- iPhone 15 Pro 512 Gb 76.999 TL
- iPhone 15 Pro 1 Tb 84.999 TL
- iPhone 15 Pro Max 256 Gb 76.999 TL
- iPhone 15 Pro Max 512 Gb 84.999 TL
- iPhone 15 Pro Max 1 Tb 92.999 TL