Apple'ın yeni modeli iPhone 15'in özellikleri ve fiyat listesi merak konusu oldu. iPhone 15 özellikleri araştırılmaktadır. Peki, iPhone 15 satışa çıktı mı? iPhone 15 pro max ne kadar, ne zaman çıkacak Türkiye? İşte detaylar…

iPhone 15 özellikleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken iPhone 15, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Peki, iPhone 15 satışa çıktı mı? iPhone 15 pro max ne kadar, ne zaman çıkacak Türkiye? İşte detaylar…

IPHONE 15 SATIŞA ÇIKTI MI?

Apple'ın iPhone 15 serisinin tanıtımı 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşti. Bu etkinliği Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Ürünün Türkiye fiyatı ise merak konusu oldu. Ürün ABD'de satışa sunulurken henüz Türkiye'ye gelmedi. Önümüzdeki hafta Türkiye'de satılabileceği ifade ediliyor.

IPHONE 15 PRO MAX NE KADAR, NE ZAMAN ÇIKACAK TÜRKİYE?

iPhone severler heyecanla yeni ürüne kavuşmak için gün sayıyor. Ürün henüz Türkiye'ye gelmezken Türkiye fiyatı belli oldu. İşte iPhone 15 fiyatları…

İPHONE 15 FİYAT LİSTESİ