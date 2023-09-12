Apple'ın yeni modeli iPhone 15'in özellikleri ve fiyat listesi merak konusu oldu. iPhone 15 özellikleri araştırılmaktadır. Peki, iPhone 15 özellikleri neler? iPhone 15 fiyat listesi nedir? İşte detaylar...

iPhone 15 özellikleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken iPhone 15, kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor. Fiyat listesi ve detaylı özellikleri haberimizde yer alacaktır. Apple yeni ürünlerinin fiyat listesi araştırılmaktadır. Peki, iPhone 15 özellikleri neler? İPHONE 15 GÖRÜNÜMÜ! iPhone 15 fiyat listesi nedir? Detaylar haberimizde...

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanına başladı. iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi de ilk kez görücüye çıktı. Apple, iPhone 15'te, yeni renk seçeneklerini de duyurdu. Öte yandan iPhone 15 modellerinde tamamen çentiğe veda edildi.

48 MP ANA KAMERA

iPhone 15, 2000 nit ekran parlaklığına sahip olacak. Öte yandan telefonun ana kamerası ise 48 MP olacak.