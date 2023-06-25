iphone 15 özellikleri ne olacak? iphone 15 fiyatı ne kadar olacak, ne zaman çıkacak?

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IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

Apple yeni iPhone 15, ortaya çıkan bilgiye göre 6.1 inç boyutunda ve 1179 x 2556 piksel çözünürlükte OLED bir ekrana sahip olacaktır. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekranda uygulamalardan gelen bildirimleri gösteren Dynamic Island da yer alacaktır.

Apple'ın kendi ürettiği A16 Bionic işlemcisinden güç alacaktır. Bununla beraber, iPhone 15, 6 GB RAM'e sahip olacakken, depolama tarafındaysa 128 GB / 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacaktır.

Ön tarafında 12 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip olacak akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamere yer alacaktır. Bunlar sırasıyla 48 Megapiksel ana kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera şeklindedir.

Ayrıca, 3.279 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacaktır. Buna ek olarak iPhone 15'te, Avrupa Birliği'nin yeni yasası gereğince USB Type-C port yuvası ve periskop lens teknolojisi olacağı da daha önce sızan bilgiler arasında yer alıyor.

IPHONE 15 TEKNİK ÖZELLİKLER NELER?

Ekran: 6.1-inç OLED, 1179 x 2556 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı

İşlemci: A16 Bionic

Arka kamera(lar): 48 Megapiksel ana kamera

12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

Ön kamera: 12MP

RAM: 6GB

Depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Batarya: 3.279 mAh

Girişler: USB Type-C

Diğer: Dynamic Island

IPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Iphone 15 fiyatı geçtiğimiz günlerde çıkan bir bilgiye göre iPhone 15, 899 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecektir. Türkiye fiyatı ise kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber 45 ila 50 bin TL civarında olması bekleniyor.

iPhone 15 fiyatı: 899 dolar

Vergisiz fiyat: 22 bin 713 TL

Kültür bakanlığı vergisi (%1): 227 TL

TRT bandrolü (%12): 2 bin 752 TL

ÖTV (%50): 12 bin 846 TL

KDV (%18): 6 bin 937 TL

Toplam vergi (%100.2): 22 bin 763 TL

Tahmini satış fiyatı: 45 bin 477 TL

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple yeni çıkaracağı iphone 15 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Güncel bir bilgi açıklandı zaman haberimiz güncellenecektir.