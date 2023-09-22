Apple Türkiye, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serileri için resmi ön sipariş sürecini başlattı. 29 Eylül'den itibaren yeni iPhone'larını teslim almaya başlayacak olan müşteriler, Apple'ın çevrimiçi mağazası, Apple Store'lar, Apple yetkili satıcıları ve e-ticaret platformları aracılığıyla ön sipariş verebilecekler. Peki, iPhone 15 ön sipariş nasıl verilir, nasıl alınır? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ön sipariş açıldı mı, başladı mı? İşte detaylar…

Apple'ın çevrimiçi mağazası, Apple Store'lar, Apple yetkili satıcıları ve e-ticaret platformları aracılığıyla ön siparişler alınmaktadır. Peki, iPhone 15 ön sipariş nasıl verilir, nasıl alınır? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ön sipariş açıldı mı, başladı mı? İşte Türkiye fiyatlarına göre iPhone 15 serisi modeller…

IPHONE 15 ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR, NASIL ALINIR?

Yeni iPhone'lar bugün ön siparişe açıldı. Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji marketlerden ve Apple.com.tr'den güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

Depolama seçeneğinize bağlı olarak fiyatlar değişiklik gösterebilir. Örneğin, iPhone 15 Pro Max'in 1 TB depolama kapasitesine sahip versiyonu 92.999 TL'dir.

İPHONE 15 FİYAT LİSTESİ

iPhone 15 128 Gb 49.999 TL

iPhone 15 256 Gb 53.999 TL

iPhone 15 512 Gb 61.999 TL

iPhone 15 Plus 128 Gb 56.999 TL

iPhone 15 Plus 256 Gb 60.999 TL

iPhone 15 Plus 512 Gb 68.999 TL

iPhone 15 Pro 128 Gb 64.999 TL

iPhone 15 Pro 256 Gb 68.999 TL

iPhone 15 Pro 512 Gb 76.999 TL

iPhone 15 Pro 1 Tb 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 256 Gb 76.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 Gb 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 Tb 92.999 TL

IPHONE 15 VE IPHONE 15 PRO ÖN SİPARİŞ AÇILDI MI, BAŞLADI MI?

Ön siparişinizi verdiğinizde teslimat süresi, bulunduğunuz konuma göre değişkenlik gösterebilir. Apple resmi sitesinde sevk Tarihi 29 Eylül Cuma günü olarak belirtilmiştir.

IPHONE 15 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: iPhone 15, 6,1 inçlik bir ekranla gelecekken, iPhone 15 Pro 6,7 inçlik bir ekran sunacak.

Ekran Yenileme Hızı: Her iki model de 120Hz ProMotion ekran yenileme hızına sahip olacak.

Dynamic Island: Bu yeni özellik, cihazın kullanımını daha işlevsel hale getirecek.

Çerçeveler: Daha ince çerçeveler, daha büyük bir ekran deneyimi sunacak.

Çerçeve Malzemesi: iPhone 15 serisi titanyum çerçeveye sahip olacak.

Action Button: Geleneksel sessiz anahtarın yerini alacak bir düğme bulunacak.

İşlemci: A17 çip, bu modellerin güç kaynağını oluşturacak.

RAM: 8GB RAM, daha hızlı performans sağlayacak.

Kamera: Periscope lens ile 6x'e kadar yakınlaştırma (yalnızca Pro Max modelinde).

Bağlantı Noktası: USB-C bağlantı noktası, cihazın bağlantı çeşitliliğini artıracak.

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB depolama seçenekleri sunulacak. (2TB de mümkün)

Renk Seçenekleri : Uzay Siyahı, Gümüş, Titan Grisi, Koyu Mavi gibi renklerle gelecekler.

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