Teknoloji dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 15 serisi için gelişmelerini sürdürüyor. İnternet üzerinde yer almakta olan haberlerin ardından İphone 15 ne zaman tanıtılacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, İphone 15 ne zaman tanıtılacak? İphone 15 tanıtım ve çıkış tarihi!

İphone 15 ne zaman tanıtılacak? Sorusu, İphone 15 tanıtım ve çıkış tarihinin belli olması ile birlikte gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'larla ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen rapor, serinin renkleri ve çıkış tarihi hakkında oldu. Peki, İphone 15 ne zaman tanıtılacak? İphone 15 tanıtım ve çıkış tarihi!

İPHONE 15 NE ZAMAN TANITILACAK?

Teknoloji dünyasının en büyük ismi Apple, iPhone 15 serisini 13 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Apple'a yakın kaynaklara göre, bu tarihte iPhone 15 serisini tanıtılacağı öngörülmekte. Geçen yılki iPhone etkinliği 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinde yer almakta olan bazı kaynaklara göre iPhone 15 serisinin daha fazla renk seçeneğiyle geleceğini belirtiyordu. Tanıtım tarihi yaklaştıkça detaylar da gün yüzüne çıkıyor. "ShrimpApplePro" olarak da bilinen kaynak, standart iPhone modellerinin renk seçeneklerini açıkladı. Buna göre iPhone 15, pembe ve yeşil renklerde de satılacak.

iPhone 15'de yer alacağı tahmin edilen özellikler, bir süredir kafa karışıklığına sebep oluyor. hafif kavisli kenar ve daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarımla gelecek. Bu yıl Pro dışında modellerde de Dinamik Ada denilen çentik tasarımı ve Lightning yerine USB-C portu bulunacak. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in titanyum kasayla gelmesi bekleniyor.