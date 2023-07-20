iPhone 15 ne zaman çıkıyor ve iPhone 15 renkleri, özellikleri neler olacak gündeme geliyor. Ayrıca sosyal medyada gündeme gelen iPhone 15 tasarımı sızdırıldı. Ardından, iPhone 15 ne zaman çıkıyor? iPhone 15 renkleri merak ediliyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkıyor? iPhone 15 renkleri, özellikleri neler olacak? iPhone 15 tasarımı sızdırıldı!

Apple yeni iPhone 15 modelini bu yıl içerisinde çıkarmayı planlıyor. Sosyal medyada gündeme gelen iPhone 15 tasarımları sızdırıldı iddiası merak ediliyor. iPhone 15 ne zaman çıkıyor ve iPhone 15 renkleri, özellikleri neler olacak araştırılıyor. iPhone 15 ne zaman çıkıyor? iPhone 15 renkleri, özellikleri neler olacak? iPhone 15 tasarımı sızdırıldı! Detaylar haberimizdedir…

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serileri bu yıl Eylül ayında piyasaya çıkması planlanıyor. iPhone 15 modelinin özellikleri hakkındayeni iddialar gündeme geliyor.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

EKRAN

Apple'dan büyük bir tasarım değişikliği yapmayacağı tahmin ediliyor. iPhone 15 modellerinin de iPhone 14'e benzerlik olacağı iddia ediliyor. Ekran teknolojisi ve boyutlarını koruyacak olan Apple, ekran çerçevelerini ise inceltmesi tahmin ediliyor.

BATARYA

iPhone 15 modellerinin daha büyük pillere sahip olması iddia ediliyor. Ayrıca edinilen bilgilere göre iPhone 15, yüzde 18 daha büyük bir bataryaya sahip olacak. RENK SEÇENEKLERİ

Apple, iPhone 15 modelleri standart renklere ek olarak 'nane yeşili' olarak adlandırılan bir seçeneğe kavuşulması tahmin ediliyor. Öte yandan, iPhone 15 Pro modellerinin ayrıca gri tonlara sahip bir mavi renk seçeneğine de sahip olacağı iddia ediliyor.

KAMERA

Apple'ın "periskop" telefoto lens teknolojisi üzerindeki çalışmaları hakkında gündeme geliyor. Periskop lens teknolojisi, 5x ve hatta 10x'lik optik yakınlaştırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, yeni modelde Pro versiyonun kamera çıkıntısının 3,78 mm ile iPhone 14 Pro Max'a göre yaklaşık yüzde 5 daha büyük olacağı tahminler arasında yer alıyor.

iPhone 15'in sızdırılan görseli

IPHONE 15 KAÇ DOLAR OLUR?

iPhone 15 Pro Max modelinin fiyatı ise henüz kesin olarak açıklanmamış olsa da, geçmişe göre benzer fiyat aralıklarında olması bekleniyor. Apple'ın önceki nesil üst düzey modellerine kıyasla, iPhone 15 Pro Max'in başlangıç fiyatının 1299 dolar civarında olması tahmin ediliyor.

İşlemci tarafında ise iPhone 15 serisi, Apple A17 Bionic işlemciyle güçlendirilecek. Bu işlemcinin 6 çekirdekli bir yapıya sahip olduğu ve 3nm üretim teknolojisiyle üretileceği belirtiliyor. Bu da daha yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayacak demektir.

Depolama alanı konusunda da kullanıcılara seçenekler sunulacak. iPhone 15 modelleri 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak.

Kamera tarafında, iPhone 15 serisi çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kameraların her biri 12 MP çözünürlüğe sahip olacak ve 4K video kaydı yapabilecek. Ön tarafta ise 12 MP bir kamera bulunacak.

Diğer özellikler arasında 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran, 1170 x 2532 piksel çözünürlük, 326 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz ekran yenileme hızı, 4G/5G bağlantı